Во Львовской области служебная собака нашла тело пропавшего мужчины
В Дрогобыччине во время поисковой операции служебная собака Индия обнаружила тело мужчины, который накануне вышел из дома и не вернулся
Об этом сообщил Мобильный спасательный центр быстрого реагирования "Львов" ГСЧС, передает RegioNews.
Полицейские попросили спасателей помочь найти 61-летнего мужчину, который вышел из дома в селе Кринтята Дрогобычского района и не вернулся.
Поисковые группы обследовали определенные участки местности, кинологи проверяли территорию со служебными собаками, а оператор БпЛА дополнительно производил поиск из воздуха.
В ходе операции служебная собака Индия обнаружила тело пропавшего мужчины.
Тело погибшего передали сотрудникам полиции. Обстоятельства его смерти устанавливают правоохранители.
Напомним, в Ровенской области 26-летний мужчина погиб в тюковочном прессе . По факту смерти мужчины следователи начали досудебное расследование. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства трагедии.