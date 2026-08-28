23:55  27 августа
Цены на топливо рухнули: что происходит на украинских АЗС
00:35  28 августа
Певица MamaRika призналась, почему ее мужу с ней сложно ужиться
07:50  28 августа
Во Львовской области служебная собака нашла тело пропавшего мужчины
UA | RU
UA | RU
28 августа 2026, 07:50

Во Львовской области служебная собака нашла тело пропавшего мужчины

28 августа 2026, 07:50
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Дрогобыччине во время поисковой операции служебная собака Индия обнаружила тело мужчины, который накануне вышел из дома и не вернулся

Об этом сообщил Мобильный спасательный центр быстрого реагирования "Львов" ГСЧС, передает RegioNews.

Полицейские попросили спасателей помочь найти 61-летнего мужчину, который вышел из дома в селе Кринтята Дрогобычского района и не вернулся.

Поисковые группы обследовали определенные участки местности, кинологи проверяли территорию со служебными собаками, а оператор БпЛА дополнительно производил поиск из воздуха.

В ходе операции служебная собака Индия обнаружила тело пропавшего мужчины.

Тело погибшего передали сотрудникам полиции. Обстоятельства его смерти устанавливают правоохранители.

Напомним, в Ровенской области 26-летний мужчина погиб в тюковочном прессе . По факту смерти мужчины следователи начали досудебное расследование. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства трагедии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская область собака Тело мужчина спасатели поиск
На Прикарпатье спасатели помогли двум туристам, травмировавшимся в горах
25 августа 2026, 11:32
На Говерле травмировалась 31-летняя туристка из Киевщины
24 августа 2026, 08:40
Все новости »
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
На Днепропетровщине из-за обстрелов повреждены дома и предприятие, погибли два человека
28 августа 2026, 08:47
Последствия обстрела Изюма: повреждены более 30 домов, детсад и ЛЭП, есть раненые
28 августа 2026, 08:37
Россияне атаковали Змиев на Харьковщине: погибла 38-летняя женщина, среди пострадавших – ее дочь
28 августа 2026, 08:36
Враг уничтожил сортировочные центры "Новой почты" в Сумах и Киевской области
28 августа 2026, 08:20
Сливали позиции ВСУ и корректировали удары: в Краматорске задержали агентов ФСБ
28 августа 2026, 08:12
Утренние удары дронов по Херсону: погиб мужчина, еще три человека ранены
28 августа 2026, 07:58
На Сумщине в результате вражеских атак погибли два человека, еще 12 – ранены
28 августа 2026, 07:45
Более 800 ударов в сутки: на Запорожье погибла женщина, шесть человек ранены
28 августа 2026, 07:38
Армия РФ потеряла за сутки в Украине 1630 военных
28 августа 2026, 07:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Виктор Ягун
Юрий Касьянов
Валерий Пекар
Все блоги »