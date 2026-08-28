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28 августа 2026, 20:38

Конфликт с ТЦК на Волыни: в Ковеле водитель буса наехал на военного и повредил служебные авто

28 августа 2026, 20:38
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Фото: Facebook
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В Ковеле на Волыни во время мер оповещения произошел конфликт с участием военнослужащих ТЦК и СП, полицейских и трех гражданских

Об этом сообщил Волынский областной ТЦК и СП, передает RegioNews .

В результате инцидента военный получил травмы, а служебные автомобили ТЦК и полиции повредили.

По информации Волынского областного ТЦК и СП, утром 28 августа совместный наряд военнослужащих ТЦК и полиции остановил автомобиль Audi, в котором находились трое мужчин.

В ходе проверки документов выяснилось, что у водителя есть отсрочка от мобилизации, а один из пассажиров не является гражданином Украины. Другой пассажир, по данным ТЦК, применил к военнослужащим слезоточивый газ и пытался скрыться. Впоследствии его сопровождали в служебный автомобиль ТЦК.

В ТЦК также опровергли информацию о том, что военнослужащие группы оповещения находились в балаклавах. Там отметили, что их лица во время инцидента не были закрыты.

В дальнейшем, по информации ведомства, водитель грузовика Renault Master совершил наезд на военнослужащего района Ковельского ТЦК и СП. Военный обратился за медицинской помощью в городскую больницу Ковеля.

Кроме того, водитель грузовика повредил служебные автомобили ТЦК и полиции.

В Волынском ОТЦК и СП заявили, что после установления возраста мужчины, сопровождавшегося в ТЦК, его отпустили, поскольку ему не исполнилось 25 лет.

Информацию об инциденте зарегистрировали правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.

В ТЦК призвали граждан не провоцировать конфликты и не сопротивляться военнослужащим и полицейским при исполнении ими служебных обязанностей.

Напомним, вечером 25 августа на улице Леся Курбаса в Тернополе произошел конфликт между представителями ТЦК и местными жителями.

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