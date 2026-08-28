Гранаты, янтарь и наркотики: в Ровенской области полиция задержала мужчину

Фото: полиция Ровенской области

В Ровенской области полицейские задержали 33-летнего жителя поселка Клесов, у которого изъяли корпуса ручных гранат со страстями, психотропное вещество и другие запрещенные предметы

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Сотрудники уголовного розыска Сарненского районного отдела полиции установили, что мужчина может хранить запрещенные предметы в заброшенном здании вблизи лесного массива села Пугач.

27 августа правоохранители изъяли у него два корпуса ручных гранат "РГН" с зажигателями, пакетик с психотропным веществом и устройство для употребления наркотиков.

Во время проведения следственных действий полицейские обнаружили более 1,5 килограмма янтаря и еще один боеприпас. Все изъятое направят на экспертизу.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили ему о подозрении в незаконном обращении с боеприпасами.

По этому эпизоду ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Кроме того, правоохранители начали досудебное расследование еще по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Напомним, что в Херсонской области будут судить 54-летнюю жительницу Высокополья, которая, по данным следствия, несколько лет незаконно хранила автомат, боеприпасы и взрывчатку, а впоследствии попыталась продать часть арсенала за 25 тысяч гривен.