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28 августа 2026, 19:40

Снимала воинскую часть из окна: в Хмельницком агент ФСБ приговорили к 15 годам тюрьмы

28 августа 2026, 19:40
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В Хмельницкой области 27-летнюю жительницу Хмельницкого приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену. Женщина по заказу российской спецслужбы фотографировала и снимала на видео военный объект

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Как установили прокуроры Хмельницкой областной прокуратуры, в марте 2025 года женщина согласилась сотрудничать с представителем ФСБ РФ и выполнять его задачи.

Для этого она арендовала жилье напротив одной из воинских частей в Хмельницком. На телефон женщина установила специальное программное обеспечение, фиксировавшее время и GPS-координаты проведения съемки.

В течение двух недель она систематически фотографировала воинскую часть и снимала ее на видео. Собранные материалы женщина посылала представителю российской спецслужбы.

За выполнение задач деньги она получала на криптовалютный кошелек.

В апреле 2025 года правоохранители разоблачили и задержали женщину. Во время обыска в съемной квартире изъяли ее мобильный телефон с перепиской с представителем российской спецслужбы.

Также установлено, что женщину ранее привлекали к ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ.

Суд признал ее виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения – ч. 2 ст. 111 УК Украины. С момента задержания осужденная находилась под стражей.

Напомним, в Киеве СБУ разоблачила агента РФ , пытавшегося срывать грузовые перевозки в прифтонтовые регионы. Сначала по заказу россиян он поджег релейный шкаф сигнальной установки по одному из направлений Укрзализныци.

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