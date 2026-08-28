Михайло Федоров став радником міністра оборони, але не в Україні

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Колишній міністр оборони Михайло Федоров погодився на посаду радника міністра оборони Італії. Раніше він відмовлявся на альтернативні посади від Зеленського

Про це повідомив сам Михайло Федоров після візиту до Італії, передає RegioNews.

В Італії Михайло Федоров зустрівся із міністром оборони Гвідо Крозетто. Він заявив, що вдячний за пропозицію стати його радником щодо оборонних інновацій. За словами Федорова, він допомагатиме Італії розвивати технології сучасної війни.

"Водночас мій головний фокус незмінний — продовжую працювати в Україні над проєктами, які посилюють нашу оборону та допомагають залучати міжнародні ресурси", - заявив Михайло Федоров.

Звільнення Федорова та протести

Нагадаємо, 15 липня міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.

З 16 липня у різних містах України проходять акції на підтримку Михайла Федорова. Учасники протестують проти його відставки.

Згодом Федоров відкрито заявив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поставив йому ультиматум і блокував ініціативи Міністерства оборони.

Раніше ЗМІ із посиланням на співрозмовників у фракції "Слуга народу" писали, що Зеленський пояснив відставку Федорова конфліктом із Сирським і проблемами з мобілізацією.

Напередодні президент доручив т.в.о. СБУ Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони.

Ввечері 21 липня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандуючого ЗСУ, а також призначення Михайла Драпатого.

Федоров відмовився від посад, які пропонував йому Зеленський. За його словами, лише на посаді очільника Міноборони він зможе завершити реформу, боротьбу з корупцією та трансформацію армії.

Згодом ветеран Дмитро Козянський заявив, що протести за реформи в Міністерстві оборони будуть продовжуватись.

Після цього Михайло Федоров раптово записав звернення до народу про вибори. Він заявив, що важливо не допускати, щоб РФ визначала, коли українці зможуть обирати свою владу.