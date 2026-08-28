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28 августа 2026, 19:57

Смертельное ночное ДТП на Ровенщене: столкнулись два мотоцикла, погиб 15-летний подросток

28 августа 2026, 19:57
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Фото: полиция Ровенской области
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В Ровенской области в результате столкновения двух мотоциклов погиб 15-летний парень. Еще один участник аварии, 20-летний мужчина, получил многочисленные травмы и был госпитализирован

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

ДТП произошло 28 августа около 00:10 в селе Городец. По предварительным данным следствия, на улице Заречной столкнулись два двигавшихся навстречу друг другу мотоцикла LIFAN.

В результате аварии 15-летний местный житель получил открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и упал в мозговую кому. Несмотря на усилия медиков, парень скончался в больнице.

20-летний житель села Антоновка получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы левой ключицы и кисти, а также открытый перелом ноги. Его госпитализировали в травматологическое отделение.

По предварительной информации, оба мотоциклиста были без мотошлемов и не имели водительских прав.

По факту ДТП следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Стражи порядка устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, под Киевом 15-летние девушки на квадроцикле влетели в столб . От полученных травм водитель погибла на месте, пассажирку госпитализировали.

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