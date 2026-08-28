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28 августа 2026, 18:26

В Каменском районе будут судить мужчину за самовольное занятие земли в прибрежной полосе

28 августа 2026, 18:26
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Фото иллюстративное
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В Каменском районе Днепропетровской области перед судом предстанет 66-летний мужчина, который самовольно занял земельный участок площадью более 1,3 га и использовал его для выращивания подсолнечника

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

По данным следствия, в 2025 году мужчина без законных оснований занял земельный участок, находящийся в коммунальной собственности территориального общества и расположенный в пределах прибрежной защитной полосы.

В последствии он использовал землю для сельскохозяйственных работ. Мужчина обработал и продискировал почву, после чего засеял участок подсолнечником.

Следователи завершили досудебное расследование. Обвинительный акт был направлен в суд.

Мужчине инкриминируют самовольные занятия земельного участка и самовольное строительство на землях, принадлежащих к землям водного фонда, — ч. 2 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Каменском районе Днепропетровской области 66-летнему мужчине сообщили о подозрении в самовольном занятии земельного участка в пределах прибрежной защитной полосы.

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