Забил до смерти рукояткой лопаты: в Днепропетровской области сообщили о предъявлении подозрения рецидивисту
В Самаровском районе Днепропетровской области 31-летнему мужчине сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews.
Событие произошло 25 июля по месту временного проживания мужчин вблизи села Заречное.
Между знакомыми возник конфликт, во время которого подозреваемый ударил 38-летнего мужчину деревянной рукоятью лопаты в голову.
Пострадавшего с тяжкими телесными повреждениями госпитализировали. Однако от полученной травмы он скончался в больнице.
Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли доказательства. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность причастного. Им оказался житель другой области, ранее неоднократно судимый.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Также ему инкриминируют ч. 5 ст. 407 УК Украины – самовольное оставление воинской части или места службы.
Напомним, что в Харьковской области судили мужчину за убийство. Оказалось, что он систематически избивал сожительницу, а последнего избиения она уже не пережила.