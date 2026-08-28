Фото: полиция Днепропетровской области

В Самаровском районе Днепропетровской области 31-летнему мужчине сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews .

Событие произошло 25 июля по месту временного проживания мужчин вблизи села Заречное.

Между знакомыми возник конфликт, во время которого подозреваемый ударил 38-летнего мужчину деревянной рукоятью лопаты в голову.

Пострадавшего с тяжкими телесными повреждениями госпитализировали. Однако от полученной травмы он скончался в больнице.

Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли доказательства. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность причастного. Им оказался житель другой области, ранее неоднократно судимый.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Также ему инкриминируют ч. 5 ст. 407 УК Украины – самовольное оставление воинской части или места службы.

Напомним, что в Харьковской области судили мужчину за убийство. Оказалось, что он систематически избивал сожительницу, а последнего избиения она уже не пережила.