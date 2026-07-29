Федоров: "Займати якусь декоративну посаду я не буду"

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Президент України Володимир Зеленський пропонував різні посади Михайлу Федорову після звільнення з посади міністра оборони. Екс-міністр тепер пояснив, чому він відмовився від цього

Про це колишній міністр оборони сказав у інтерв'ю "Українській правді", передає RegioNews.

Михайло Федоров пояснив, що він не ставив жодного ультиматуму президенту. Він зазначив, що пішов з посади міністра оборони разом з відставкою уряду, а після того, як почались протести, йому запропонували низку посад.

"Я просто сказав, що в мене є певна візія що робити далі, де б я не був я буду її слідувати, проте займати якусь декоративну посаду я не буду", - каже Федоров.

Він наголосив, що робота в уряді у статусі віце без міністерства не дає реальних інструментів для реформ.

Нагадаємо, 15 липня міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.

З 16 липня у різних містах України проходять акції на підтримку Михайла Федорова. Учасники протестують проти його відставки.

Згодом Федоров відкрито заявив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поставив йому ультиматум і блокував ініціативи Міністерства оборони.

Раніше ЗМІ із посиланням на співрозмовників у фракції "Слуга народу" писали, що Зеленський пояснив відставку Федорова конфліктом із Сирським і проблемами з мобілізацією.

Напередодні президент доручив т.в.о. СБУ Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони.

Ввечері 21 липня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандуючого ЗСУ, а також призначення Михайла Драпатого.

Федоров відмовився від посад, які пропонував йому Зеленський. За його словами, лише на посаді очільника Міноборони він зможе завершити реформу, боротьбу з корупцією та трансформацію армії.