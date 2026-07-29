Фото: ГСЧС

В течение 29 июля российские оккупанты почти 50 раз атаковали Днепропетровскую область, применяя беспилотники, артиллерию и авиабомбу. Под ударом оказались Никопольский, Криворожский и Павлоградский районы

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и ГСЧС, передает RegioNews.

На Никопольщине от вражеских атак подвергались Никополь, Покровская, Марганецкая, Томаковская громады. В результате атак пострадали пять человек. В больницу в тяжелом состоянии госпитализировали 76-летнюю женщину и 63-летнего мужчину. Еще две женщины и один мужчина получили травмы и будут лечиться амбулаторно. В районе повреждены инфраструктура, предприятие, магазин, многоквартирный и частный дом.

В Криворожском районе под вражеским огнем оказалась Грушевская громада, где поврежден частный дом.

В Павлоградском районе оккупанты попали по Павлограду и Юрьевской громаде. Попадание пришлось по агропредприятию, где вспыхнул пожар.

Все возгорания в результате обстрелов спасатели ликвидировали.

Напомним, утром 29 июля российская армия нанесла удар по поселку Райгородок в Донецкой области. Погибла женщина, еще шесть человек ранены.