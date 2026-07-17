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17 июля 2026, 15:38

Михаил Федоров отказался от должности советника президента, но остается в команде

17 июля 2026, 15:38
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Фото: Михаил Федоров/телеграмм
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Бывший министр обороны Михаил Федоров не видит себя в должности советника президента, но останется в его команде

Об этом журналистам сообщил советник главы государства по коммуникациям Дмитрий Литвин, пишет Укринформ, передает RegioNews .

"Михаил сам сказал, что не видит себя в качестве советника президента или некоторых других позиций, о которых они говорили, но, конечно, у них общий интерес работать вместе в команде", - сказал Литвин.

Напомним, 15 июля министр обороны Михаил Федоров подтвердил свое увольнение и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.

16 июля мирные акции в поддержку нынешнего министра обороны начались во Львове и Киеве. На протест также вышли люди в Днепре, Ивано-Франковске, Одессе, Полтаве.

При этом впоследствии Михаил Федоров откровенно заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поставил ему ультиматум и блокировал инициативы Министерства обороны.

Ранее СМИ со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа" писали, что Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом с Сырским и проблемами мобилизации.

Накануне президент поручил и.о. СБУ Евгению Хмаре исполняет обязанности министра обороны.

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