Вражеская атака на Харьков: ударный беспилотник попал в Салтовский район
В Харькове 17 июля зафиксировали попадание российского ударного беспилотника в Салтовском районе города
Об атаке сообщил городской голова Игорь Терехов, передает RegioNews .
По его словам, попадание ударного дрона зафиксировано в Салтовском районе Харькова.
В настоящее время информация о пострадавших, разрушениях и последствиях атаки уточняется. На месте работают профильные службы.
Напомним, что 16 июля в результате российских ударов беспилотниками по Харькову и пригороду погиб один человек, еще шестеро получили ранения.
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