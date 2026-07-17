Вражеская атака на Харьков: ударный беспилотник попал в Салтовский район

Фото иллюстративное: ГСЧС

В Харькове 17 июля зафиксировали попадание российского ударного беспилотника в Салтовском районе города

Об атаке сообщил городской голова Игорь Терехов, передает RegioNews .

По его словам, попадание ударного дрона зафиксировано в Салтовском районе Харькова.

В настоящее время информация о пострадавших, разрушениях и последствиях атаки уточняется. На месте работают профильные службы.

Напомним, что 16 июля в результате российских ударов беспилотниками по Харькову и пригороду погиб один человек, еще шестеро получили ранения.