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17 липня 2026, 15:38

Михайло Федоров відмовився від посади радника президента, але залишається в команді

17 липня 2026, 15:38
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Фото: Михайло Федоров/телеграм
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Колишній міністр оборони Михайло Федоров не бачить себе на посаді радника президента, але залишиться у його команді

Про це журналістам повідомив радник глави держави з комунікацій Дмитро Литвин, пише Укрінформ, передає RegioNews.

"Михайло сам сказав, що не бачить себе в якості радника президента чи деяких інших позицій, про які вони говорили, але, звісно, у них спільний інтерес працювати разом у команді”, - сказав Литвин.

Нагадаємо, 15 липня міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.

16 липня мирні акції на підтримку нинішнього міністра оборони розпочалися у Львові та Києві. На протест також вийшли люди у Дніпрі, Івано-Франківську, Одесі, Полтаві.

При цьому згодом Михайло Федоров відкрито заявив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поставив йому ультиматум і блокував ініціативи Міністерства оборони.

Раніше ЗМІ із посиланням на співрозмовників у фракції "Слуга народу" писали, що Зеленський пояснив відставку Федорова конфліктом із Сирським і проблемами з мобілізацією.

Напередодні президент доручив т.в.о. СБУ Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони.

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