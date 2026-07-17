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17 июля 2026, 16:50

В Днепре отчим насиловал 4-летнего пасынка

17 июля 2026, 16:50
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Фото из открытых источников
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В Днепре судили мужчину, который насиловал 4-летнего мальчика. Это был сын его гражданской жены

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, с декабря 2025 по февраль 2026 мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении малолетнего мальчика. В частности, когда никого не было рядом, мужчина раздевал мальчика и касался его.

Ребенок впоследствии рассказал обо всем бабушке. Женщина немедленно обратилась в милицию. Сейчас мальчик в безопасности с родным отцом и бабушкой.

Отчиму-педофилу назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Напомним, что во Львовской области прокуратуры доказали в суде вину 47-летнего львовянина, который был диаконом одной из религиозных общин, в изнасиловании и развращении малолетней дочери, а также в изготовлении и хранении детской порнографии.

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