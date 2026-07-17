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17 июля 2026, 16:30

Украинские дроны на Северо-Слобожанском направлении накрыли россиян на лесополосе

17 июля 2026, 16:30
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Фото: Госпогранслужба
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Украинские военные каждый день продолжают уничтожать российскую технику. Пограничники показали, как они накрыли огнем врага на лесополосе

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу бойцов подразделения беспилотных систем PRIME 5 пограничного отряда, защищающих Украину на Южно-Слобожанском направлении. Когда они заметили автомобиль россиян, водитель-оккупант свернул в ближайшую лесополосу, надеясь там скрыться. Однако впоследствии им пришлось выпрыгивать из машины на ходу, а их авто превратилось в груду металлолома.

Оказалось, что это была не просто "остановка", а настоящий "укрытие" окупантов. Сначала нашли там замаскированный мотоцикл россиян, затем генератор и запас горючего.

"Напоследок появились и сами хозяева тайника. Двое окупантов бросились наутек к соседней лесополосе, по дороге даже попытались пострелять по украинскому дрону. Напрасно. Попасть не удалось, а вот попасть в кадр пограничников - вполне", - говорят украинские защитники.

Напомним, что ранее военно-Морские силы ВС Украины совместно с ГУР уничтожили три вражеских морских безэкипажных катера (МБЭКа).

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