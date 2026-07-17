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17 июля 2026, 16:20

В Киеве СБУ задержала бывшую "вицемерку" оккупированного Алчевска

17 июля 2026, 16:20
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Фото: СБУ
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Служба безопасности задержала в Киеве бывшую замглавы оккупационной администрации Алчевска временно захваченной части территории Луганщины. После переезда в столицу фигурантка надеялась потеряться в городе как работница центра социального обслуживания

Об этом сообщили в СБУ, передает RegioNews .

Как выяснило расследование, злоумышленница в 2014 входила в состав запрещенной Партии регионов и возглавляла городской отдел образования в Алчевске.

После захвата общества она пошла на сотрудничество с рашистами, которые впоследствии назначили ее "вицемером" временно оккупированного города.

На этой должности фигурантка выполняла поручение Кремля о принудительном получении местными жителями паспортов РФ и навязывании им российского гражданства.

Также она принуждала учителей увлеченных школ сотрудничать с оккупационной администрацией РФ и переводить учебный процесс на "стандарты" страны-агрессора.

В преддверии полномасштабной войны злоумышленница уехала из Алчевска из-за личного конфликта с новым "мэром" захваченной общины.

Впоследствии она прибыла в Киев и поселилась вблизи своих детей. В дальнейшем фигурантка утаила факты своего сотрудничества с оккупантами, чтобы устроиться в территориальный центр соцобслуживания.

Во время обысков по местам работы и проживания задержанной обнаружены компьютерная техника и смартфоны с доказательствами сотрудничества с врагом.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры новое подозрение получил бывший украинский милиционер, который после начала полномасштабного вторжения перешел на сторону врага и занял руководящий пост в оккупационной администрации Мариуполя.

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