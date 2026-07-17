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17 июля 2026, 16:59

Российская атака на Одессу: есть погибший

17 июля 2026, 16:59
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Фото иллюстративное
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В Одессе в результате российской атаки 17 июля погиб мужчина

Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак, передает RegioNews .

"Вражеская атака на Одессу унесла жизни мужчины", - сообщил Лысак.

Он отметил, что страна-агрессор продолжает террор гражданских.

Напомним, что во время российской ракетной атаки на Одессу вечером 16 июля погибла инструктор по первой помощи Украинского Красного Креста.

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