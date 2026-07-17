СБУ уничтожила российский Ту-95, атаковавший украинские города

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Силы СБУ уничтожили российский самолет Ту-95 в Энгельсе. Расстояние от государственной границы составляет около 800 км

Об этом сообщил президент Украины, передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, это один из российских самолетов, которые оккупанты использовали для ракетных ударов по Украине.

"Справедливо и активно защищаемся. Были также поражения от Сил обороны Украины по объектам российской нефтяной отрасли и по определенным целям на временно оккупированной территории Украины. Увеличиваем цену для России за агрессию против нашего государства и людей. Благодарю всех, кто помогает", - говорит президент.

Напомним, ранее СБУ провела операцию на военном аэродроме "Саки", расположенном во временно оккупированном Крыму. Подтверждено пять попаданий беспилотников в ангары.