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17 июля 2026, 16:07

Роскошная жизнь в Швейцарии вместо реального срока: как Виталий Юрченко остается на свободе

17 июля 2026, 16:07
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Уроженец Беларуси Виталий Юрченко, имя которого связывают с рядом международных афер, благодаря бюрократическим лазейкам в местном законодательстве, продолжает вести роскошную жизнь на территории Швейцарии

По информации СМИ, находясь в Швейцарии, Виталий Юрченко сохраняет влияние на разветвленную сеть подконтрольных структур и посредников, используя их для реализации сложных мошеннических схем, которые, по оценкам журналистов и следствия, принесли многомиллионные доходы за счет тысяч пострадавших в разных странах.

Виталий Юрченко известен в криминальной среде под кличкой "Феликс”. Основным источником доходов Юрченко остается индустрия телефонного мошенничества. Эти схемы охватывают Россию, Украину, страны ЕС и Центральную Азию. Тысячи людей лишились сбережений, а иногда и крыши над головой.

Юрченко Виталий Вячеславович известен в криминальной среде под кличкой "Феликс”

Не ограничиваясь телефонными аферами, Виталий Юрченко активно использует медиа-поле. Через различные сайты с сомнительной репутвцией и связанные проекты Юрченко занимается чёрным PR и медиа-шантажом. Собирает компромат, публикует заказные материалы, давит на людей и компании. Всё это прикрывается лозунгами "активизма" и "борьбы за правду". На деле это просто ещё один инструмент для вымогательства и защиты собственного преступного бизнеса.

В 2023 году Юрченко стал участником громкого международного скандала. Познакомившись в Швейцарии с украинской беженкой Кристиной Любашенко, он сначала завоевал её доверие, дал денег в долг, а потом убедил поехать в Москву для проведения "мирной антивоенной акции".

Из заявлений адвоката Любашенко, когда ее подопечная хотела отказываться от участия в сомнительном мероприятии, Юрченко перешёл к прямым угрозам: сообщил, что расскажет швейцарским социальным службам и поможет отобрать детей. В итоге Любашенко провела акцию, но была немедленно арестована российскими силовиками и получила 12 лет лишения свободы.

Кристина Любашенко стала жертвой обмана Виталия Юрченко, получив 12 лет колонии в РФ

Еще одна примечательная история, которая характеризует Юрченко как невероятно алчного преступника. В конце 2010-х он стал одним из ключевых участников дерзкого преступления - похищения Романа Фиалковского, бывшего офицера ФСБ России.

Группа, в которую входил Юрченко, проникла в дом потерпевшего в Подмосковье, ввела ему парализующее вещество, вывезла через Беларусь в Украину и несколько дней удерживала, вымогая крупные суммы денег. Фиалковский был отпущен только после выполнения всех требований. Юрченко успешно скрылся от российского правосудия. С тех пор он находится в федеральном и международном розыске.

Что примечательно, в свою преступную деятельность Виталий Юрченко втягивает все свое ближайшее окружение. Так, сбежав после очередной аферы из Белоруси в Украину, Виталий Юрченко подключил к преступной деятельности своего двоюродного брата - Юрченко Петра Николаевича.

Стоит отметить, что для Петра Юрченко участие в аферах брата закончилось уголовным делом, в то время как Виталий Юрченко успел бежать за границу.

Сын Виталия Юрченко - Ян Витальевич Юрченко проживает за границей и активно помогает отцу: участвует в организации схем, работает в колл-центрах и вовлечён в повседневную преступную деятельность.

Сын международного афериста Виталия Юрченко - Ян Юрченко принимает активное участие в схемах отца

Также Юрченко младший, находясь под пагубным влиянием отца пытался втянуть в протиправную деательность своих двоюродных сестер - Анну и Ольгу Юрченко

Ольга Юрченко, Ян Юрченко, Анна Юрченко

Таким образом формируется целое семейное предприятие, где криминальные навыки передаются по наследству.

Нынешняя гражданская жена Юрченко - Анастасия Соколянская - проживает в Швейцарии вместе с детьми. По информации наших источников, Соколянская не просто сожительница, но и активная участница схем Виталия Юрченко.

На "заработаные” вместе с Юрченко деньги Анастасия Соколянская ведет роскошную жизнь в Европе, тратит сотни тысяч евро в модных бутиках, о чем регулярно хвастается в своих соцсетях.

Анастасия Соколянская ведет роскошную жизнь в Швейцарии

Что примечательно, до отъезда в Швейцарию Анастасия Соколянская регулярно подвергалась домашнему насилию со стороны Виталия Юрченко, о чем сохранились данные в украинских реестрах. В частности, в 2021 году отделение полиции №5 села Чайки Киевской области зарегистрировало обращение о домашнем насилии в отношении Анастасии Соколянской и ее малолетнего ребенка со стороны ее сожителя Виталия Юрченко.

Отдельное внимание заслуживает семья сожительницы Юрченко - Анастасии Соколянской. Ее отец - Акулов Иван Иванович 05.07.1964 г.р неоднократно привлекался к уголовной ответственности и фактически является рецидивистом. В это же время ее мать - Соколянская (Дуракова) Светлана Александровна, 03.09.1970 г.р являлась подельницей отца по ряду эпизодов.

Отец сожительницы Юрченко - Анастасии Соколянской неоднократно привлекался к уголовной ответственности

Отдельного внимания заслуживают два брата Соколянской - Иван и Никита Акуловы, которые попадали в поле зрения правоохранителей, когда начали выполнять противоправные задачи Юрченко на территории Украины. Правда, по информации наших источников в полиции Херсонской области, братья Акуловы и до участия в схемах Юрченко стояли у

Братья Анастасии Соколянской - Иван и Никита Акуловы попали в поле зрения правоохранителей

Как видим, Анастасия Соколянская вросла в неблагополучной воровской семье, что не могло не отразиться на выборе ее будущего супруга.

Стоит отметить, что потерпевшие от действий Виталия Юрченко объединились в попытках его найти и привлечь к ответственности.

Тем не менее, пользуясь лазейками в Швейцарском законодательстве, Виталий Юрченко продолжает свою деятельность, позиционируя себя как журналист и активист, что затрудняет работу правоохранителей для его экстрадиции.

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