В Одессе наркоделок "привлек" к продаже кокаина 10-летнюю дочь

Фото: прокуратура

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, передает RegioNews.



Как выяснили правоохранители, мужчина наладил схему продажи кокаина на территории Одессы и области. Чтобы прятать наркотики, он прятал "товар" в пачках из-под кукурузных палочек, которые складывал в рюкзак 10-летнюю дочь.



Вечером в сентябре 2023 года мужчина вызвал знакомого таксиста и попросил отвезти его с дочерью в один из одесских баров. Ребенок делец использовал как прикрытие. У бара он оставил дочь в салоне, а сам пошел на встречу с потенциальным "клиентом". Уже когда он вернулся к автомобилю, он был задержан.



Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Днепре правоохранители разоблачили деятельность двух организованных наркогруппировок, которые наладили сбыт кокаина, метамфетамина, каннабиса, гашиша и психотропов. Ежемесячная прибыль от незаконной деятельности достигала около 5 миллионов гривен.