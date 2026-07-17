Усиление блока безопасности: Зеленский назначает Игоря Клименко секретарем СНБО
Президент Владимир Зеленский предложил Игорю Клименко должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, соответствующий указ о назначении уже готовится
Об этом Зеленский сообщил в телеграммах, передает RegioNews .
Зеленский сообщил, что провел встречу с Клименко и выразил благодарность за работу в системе Министерства внутренних дел.
"Было много непростых вызовов, и реагирование всегда было эффективным. Игорь Клименко продолжит работать на Украине в сфере защиты нашего государства и людей. Предложил ему позицию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении уже готовится", – отметил глава государства.
Напомним, что Верховная Рада на заседании 16 июля поддержала назначение Сергея Корецкого главой правительства.
Ранее Корецкий заявил, что в случае назначения хочет, чтобы Кабинет Министров стал правительством обороны , экономического развития и европейской интеграции. Также он высоко оценил работу Министерства внутренних дел и лично его руководителя Игоря Клименко.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада, вероятно, не будет проводить 16 июля голосование за назначение нового министра обороны Украины.
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