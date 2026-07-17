Ударил ребенка и пошел спать: в Черкасской области отец жестоко избил 8-летнюю дочь

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Полиция Умани начала досудебное расследование по факту причинения телесных повреждений 8-летней девочке, избитой родным отцом. Ребенка с телесными повреждениями обнаружили работники Службы по делам детей Уманского городского совета, сейчас он находится в больнице

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

В полицию сообщение об этом поступило 15 июля. Сотрудники ювенальной превенции и следственно-оперативная группа предварительно установили, что вечером 13 июля 37-летний отец во время ссоры с дочерью несколько раз ударил ее руками по лицу, после чего толкнул ногами и ушел спать.

Общаясь с полицейскими, девочка рассказала, что это не первый случай. Отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически совершал по отношению к ней физическое и психологическое насилие. Впрочем, в полицию никто не обращался. Семья состояла только из отца и дочери и раньше на учете не состояла.

По этому факту дознаватели внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса.

Напомним, что в Кривом Роге сообщено о подозрении мужчине по факту сексуального насилия в отношении 11-летней девочки.