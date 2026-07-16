Голосование за нового министра обороны могут перенести, – "Слуга народа"

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Верховная Рада, вероятно, не будет проводить голосование за назначение нового министра обороны Украины 16 июля

Об этом сообщила народная депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, передает RegioNews.

"Есть все признаки того, что голосования за министра обороны сегодня не будет", – отметила она.

По словам депутата, перед рассмотрением вопроса о новом главе Минобороны должно состояться отдельное заседание фракции "Слуги народа" – после голосования за состав нового правительства.

Напомним, накануне министр обороны Михаил Федоров подтвердил увольнение с должности и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.

Во фракции "Слуга народа" обсудили будущий состав правительства, которое может возглавить Сергей Корецкий. Часть действующих министров планируется переназначить, в то время как ряд ведомств ожидают кадровые изменения и реорганизация.

Уже 16 июля по всей Украине люди вышли в поддержку нынешнего министра обороны. Мирные акции начались во Львове, Киеве, Днепре, Ивано-Франковске, Одессе, Полтаве.

12 июля президент Владимир Зеленский заявил об изменении политической стратегии государства, предусматривающей обновление Кабинета Министров, кадровые изменения в руководстве правоохранительных органов и назначении ответственных за ключевые внешнеполитические направления.

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