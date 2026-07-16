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16 июля 2026, 11:34

В Украине изменили процедуру принудительной эвакуации детей: как это будет работать

16 июля 2026, 11:34
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Иллюстративное фото: ГСЧС
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Кабинет Министров поддержал постановление, определяющее порядок эвакуации детей с территорий активных и возможных боевых действий без сопровождения родителей или законных представителей

Об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства, передает RegioNews.

Документ предусматривает, что принудительная эвакуация детей будет проводиться органами опеки и попечительства совместно с Национальной полицией. Также в постановлении вводится понятие "эвакуированный ребенок" и определяется последующий маршрут после вывоза с опасной территории.

После эвакуации дети будут проходить медицинское обследование, оценку потребностей и получать необходимую помощь. Их будут временно устраивать прежде всего к родственникам или близким людям, а при необходимости – к патронатным или приемным семьям, детским домам семейного типа или учреждениям социальной защиты.

Отдельно урегулированы действия в случаях, когда родители после эвакуации долго не поддерживают связь с ребенком и не выполняют своих обязанностей.

В Кабмине отметили, что решение должно обеспечить скорую и скоординированную работу служб по защите детей, находящихся под угрозой из-за войны.

Напомним, в Харьковской области 3 июля расширили зону обязательной эвакуации гражданского населения из общин Купянского, Богодуховского и Харьковского районов области. В семи населенных пунктах объявлена принудительная эвакуация семей с детьми.

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Украина РФ война принудительная эвакуация дети Постановление Кабмин
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