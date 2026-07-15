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15 июля 2026, 21:39

Ротации в правительстве: стало известно, кто из министров сохранит портфели, а кто уйдет в отставку

15 июля 2026, 21:39
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Фото: ОП
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Во фракции "Слуга народа" обсудили будущий состав правительства, которое может возглавить Сергей Корецкий. Часть действующих министров планируют переназначить, в то время как ряд ведомств ожидают кадровые изменения и реорганизация

Об этом Суспильному сообщили трое собеседников во фракции "Слуга народа" после встречи с президентом Владимиром Зеленским, передает RegioNews .

По информации источников, в новом Кабинете Министров свои должности могут сохранить:

  • Денис Шмигаль – министр энергетики;
  • Татьяна Бережная – министерша культуры;
  • Сергей Марченко - министр финансов;
  • Виктор Ляшко – министр здравоохранения;
  • Матвей Бедный – министр молодежи и спорта;
  • Андрей Сибига - министр иностранных дел;
  • Денис Улютин – министр социальной политики.

В то же время в Министерстве по делам ветеранов могут сменить руководство. По данным собеседников, Наталью Калмыкову в должности может заменить глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

К ведомству также планируют присоединить направление внутриперемещенных лиц.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства могут быть разделены на два отдельных ведомства — Министерство экономики и окружающей среды и Министерство аграрной политики. По информации источников, Алексей Соболев не сбережет должность, а аграрное министерство может возглавить первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий.

Руководителем Министерства экономики и окружающей среды может стать глава украинского офиса McKinsey & Company Александр Кравченко.

Также планируется раздел Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Министерство развития общин и территорий может возглавить народный депутат Виталий Безгин, а Министерство инфраструктуры – председатель Киевской ОВА Николай Калашник.

По информации источников, Министерство цифровой трансформации может возглавить заместитель министра обороны по цифровому развитию Оксана Ферчук.

Министерство юстиции предложили возглавить народному депутату Денису Маслову, а должность вице-премьер-министра по европейской интеграции может получить действующий посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

Кроме того, министром внутренних дел могут назначить главу Национальной полиции Ивана Выговского, в то время как нынешний глава МВД Игорь Клименко рассматривается как кандидат на должность министра обороны.

Напомним, что 14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко . Вместе с ней автоматически в отставку ушло все правительство.

На выходных президент Владимир Зеленский заявил об изменении политической стратегии государства, предусматривающей обновление Кабинета Министров, кадровые изменения в руководстве правоохранительных органов и назначении ответственных за ключевые внешнеполитические направления.

В воскресенье, 12 июля, глава государства встретился с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергеем Корецким, а также встретился первым вице-премьером – министром энергетики Денисом Шмыгалем, министром обороны Михаилом Федоровым и мэром Харькова Игорем Тереховым.

Корецкого рассматривают как основного кандидата на должность премьер-министра.

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