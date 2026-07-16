Фото: ГСЧС

В ночь на 16 июля российские оккупанты нанесли удары по жилой застройке Краматорска в Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Разрушены два частных дома – на месте возник пожар.

Спасатели деблокировали входную дверь квартир, где находились три заблокированных человека, а также помогли выйти из поврежденного частного дома еще одному жильцу.

Кроме того, огнеборцы ликвидировали пожары, общая площадь которых составила 200 кв. м.

Напомним, в ночь на 16 июля российские войска нанесли удар по Киеву. В результате атаки погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Спасатели ликвидировали пожары в двух районах города. У пострадавшего 16-летнего парня ампутирована рука, среди погибших – его отец.