Кандидат в премьеры Корецкий назвал задачу будущего правительства

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Кандидат на должность премьер-министра, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий заявил, что в случае назначения хочет, чтобы Кабинет Министров стал правительством обороны, экономического развития и европейской интеграции

Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", он сказал во время рассмотрения в ВР вопроса его назначения на пост главы правительства, передает RegioNews.

По словам Корецкого, главными задачами правительства должно стать обеспечение сил обороны, развитие военно-промышленного комплекса, поддержка населения, социальная защита, помощь прифронтовым общинам и подготовка к следующему отопительному сезону.

Также кандидат в премьеры отметил необходимость поддержки бизнеса, привлечение международной помощи и продолжение движения Украины до вступления в Европейский Союз.

Корецкий заявил, что готов к сложным решениям, способствующим устойчивости государства и улучшению жизни украинцев.

"Я готов к сложным шагам. Главное, чтобы они работали на улучшение жизни, на нашу устойчивость. Во всех регионах Украины особое внимание прифронтовые, которые атакуют россияне практически каждый день. Я хочу, чтобы этот Кабинет министров стал правительством обороны, правительством экономического развития, правительством европейской интеграции", – подчеркнул он.

Отдельно он отметил, что Министерство аграрной политики должно оставаться отдельным ведомством.

Напомним, Комитет Верховной Рады по организации государственной власти рекомендовал парламенту назначить главу НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого на должность премьер-министра.

Вечером 15 июля Зеленский внес в ВР представление о назначении Сергея Корецкого на должность премьера.

14 июля парламент поддержал отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически в отставку ушло все правительство.

12 июля президент объявил о перезапуске внешнеполитической стратегии Украины и подготовке кадровых изменений в Кабинете Министров.