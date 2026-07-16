Сергей Корецкий. Фото: Facebook

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти рекомендовал парламенту назначить главу НАК Нафтогаз Украины Сергея Корецкого на должность премьер-министра

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает RegioNews.

За кандидатуру Корецкого проголосовали 19 членов комитета.

Трое депутатов воздержались.

Напомним, 12 июля президент объявил о перезапуске внешнеполитической стратегии Украины и подготовке кадровых изменений в Кабинете министров.

14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически в отставку ушло все правительство.

15 июля во фракции "Слуга народа" обсудили будущий состав правительства, которое может возглавить Сергей Корецкий. Часть действующих министров планируется переназначить, в то время как ряд ведомств ожидают кадровые изменения и реорганизация.

Вечером 15 июля Зеленский внес в ВР представление о назначении Корецкого на должность премьера.