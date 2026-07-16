Подсанкционный бизнесмен Ермолаев заявил о причастности ГУР к покушению на него в Монако

Фото: vadymiermolaiev.info

Украинский подсанкционный бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший в результате взрыва в Монако, заявил о якобы причастности сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины к покушению на него и его семью

Об этом пишет "Украинская правда" с присылкой на французское издание Nice-Matin, передає RegioNews.

По его данным, заявление бизнесмена обнародовала юридическая компания Dynasty Law & Investment, а его подлинность подтвердил адвокат Ермолаева в Монако.

В письме Ермолаев утверждает, что, по информации, полученной в ходе расследования, к организации покушения якобы могут быть причастны офицеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В то же время, он отметил, что осознает серьезность своих обвинений и призвал к независимому и прозрачному расследованию.

Кроме того, бизнесмен обратился к власти Монако, Франции и Украины с просьбой обеспечить защиту его семьи, адвокатов, свидетелей и других лиц, причастных к делу, к завершению расследования.

Несмотря на предъявленные обвинения, Ермолаев поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за внимание к делу и подчеркнул, что его заявление "не направлено против Украины или украинского народа".

Напомним, взрыв произошел в Монако в понедельник, 29 июня, незадолго до 21 часов. Целью нападения был Ермолаев. В результате взрыва пакета со взрывчаткой пострадали три человека – сам бизнесмен, его спутница и сын-подросток.

Впоследствии под Киевом 6 июля нашли тело женщины, подозреваемой в причастности к покушению на убийство Ермолаева.

Правоохранители объявили подозрение двум задержанным – бывшему сотруднику правоохранительных органов и действующему сотруднику ГУР. По данным следствия, подозреваемые убили Березовскую по ее возвращении в Украину автобусом.

В ГНСУ отметили, что Березовская въехала в Украину 1 июля из-за одного из пунктов пропуска. К моменту прохождения пограничного контроля никаких ограничений для ее въезда не существовало.