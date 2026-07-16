Голосування за нового міністра оборони можуть перенести, – "Слуга народу"

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Верховна Рада, ймовірно, не проводитиме голосування за призначення нового міністра оборони України 16 липня

Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, передає RegioNews.

"Є всі ознаки того, що голосування за міністра оборони сьогодні не буде", –зазначила вона.

За словами депутатки, перед розглядом питання про нового очільника Міноборони має відбутися окреме засідання фракції "Слуги народу" – після голосування за склад нового уряду.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.

Уже 16 липня по всі й Україні люди вийшли на підтримку нинішнього міністра оборони. Мирні акції розпочалися у Львові, Києві, Дніпрі, Івано-Франківську, Одесі, Полтаві.

12 липня президент Володимир Зеленський заявив про зміну політичної стратегії держави, яка передбачає оновлення Кабінету Міністрів, кадрові зміни в керівництві правоохоронних органів і призначення відповідальних за ключові зовнішньополітичні напрями.

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