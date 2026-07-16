ВР проголосовала за назначение Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины
Верховная Рада на заседании 16 июля поддержала назначение Сергея Корецкого главой правительства
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания.
За кандидатуру Корецкого, который до этого был гендиректором НАК "Нафтогаз Украины", проголосовали 289 народных депутата.
Против выступил один нардеп, семь – воздержались, не проголосовал 21 парламентарий.
Корецкий стал четвертым главой правительства за время президентства Владимира Зеленского, заменив Юлию Свириденко, которую назначили на эту должность в июле прошлого года.
Напомним, ранее Корецкий заявил, что в случае назначения хочет, чтобы Кабинет Министров стал правительством обороны, экономического развития и европейской интеграции. Также он высоко оценил работу Министерства внутренних дел и лично его руководителя Игоря Клименко.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада, вероятно, не будет проводить 16 июля голосование за назначение нового министра обороны Украины.
Читайте также: