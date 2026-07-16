Сергей Корецкий. Фото: Facebook

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания.

За кандидатуру Корецкого, который до этого был гендиректором НАК "Нафтогаз Украины", проголосовали 289 народных депутата.

Против выступил один нардеп, семь – воздержались, не проголосовал 21 парламентарий.

Корецкий стал четвертым главой правительства за время президентства Владимира Зеленского, заменив Юлию Свириденко, которую назначили на эту должность в июле прошлого года.

Фото: t.me/yzheleznyak/18695

Напомним, ранее Корецкий заявил, что в случае назначения хочет, чтобы Кабинет Министров стал правительством обороны, экономического развития и европейской интеграции. Также он высоко оценил работу Министерства внутренних дел и лично его руководителя Игоря Клименко.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада, вероятно, не будет проводить 16 июля голосование за назначение нового министра обороны Украины.

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