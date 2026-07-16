10:52  16 июля
Ночная атака на Киев: у 16-летнего парня ампутирована рука, среди погибших – его отец
09:49  16 июля
На Полтавщине ТЦК и полиция на лодках проверяли учетные данные рыбаков
08:57  16 июля
На Днестре спасли двух мужчин, которые из-за потери лодки оказались заблокированы на острове
UA | RU
UA | RU
16 июля 2026, 12:23

ВР проголосовала за назначение Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины

16 июля 2026, 12:23
Читайте також українською мовою
Сергей Корецкий. Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада на заседании 16 июля поддержала назначение Сергея Корецкого главой правительства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания.

За кандидатуру Корецкого, который до этого был гендиректором НАК "Нафтогаз Украины", проголосовали 289 народных депутата.

Против выступил один нардеп, семь – воздержались, не проголосовал 21 парламентарий.

Корецкий стал четвертым главой правительства за время президентства Владимира Зеленского, заменив Юлию Свириденко, которую назначили на эту должность в июле прошлого года.

Фото: t.me/yzheleznyak/18695

Напомним, ранее Корецкий заявил, что в случае назначения хочет, чтобы Кабинет Министров стал правительством обороны, экономического развития и европейской интеграции. Также он высоко оценил работу Министерства внутренних дел и лично его руководителя Игоря Клименко.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада, вероятно, не будет проводить 16 июля голосование за назначение нового министра обороны Украины.

Читайте также:

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина политика назначение Верховная Рада премьер голосование Сергей Корецкий
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Федоров рассказал о конфликте с Сырским и призвал сменить руководство ВСУ
16 июля 2026, 13:11
Подсанкционный бизнесмен Ермолаев заявил о причастности ГУР к покушению на него в Монако
16 июля 2026, 12:51
На Запорожье в результате атаки вражеского FPV-дрона ранены двое подростков
16 июля 2026, 12:45
Около двух тысяч человек протестуют в центре Киева из-за отставки Федорова
16 июля 2026, 12:34
Вражеский удар по Краматорску: спасатели вызволили из-под завалов четырех человек
16 июля 2026, 12:18
Кандидат в премьеры Корецкий высоко оценил работу Клименко и МВД
16 июля 2026, 12:14
Голосование за нового министра обороны могут перенести, – "Слуга народа"
16 июля 2026, 12:03
На трассе во Львовской области произошло смертельное ДТП
16 июля 2026, 11:57
Кандидат в премьеры Корецкий назвал задачу будущего правительства
16 июля 2026, 11:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Михаил Ткач
Юрий Касьянов
Все блоги »