10:52  16 июля
Ночная атака на Киев: у 16-летнего парня ампутирована рука, среди погибших – его отец
09:49  16 июля
На Полтавщине ТЦК и полиция на лодках проверяли учетные данные рыбаков
08:57  16 июля
На Днестре спасли двух мужчин, которые из-за потери лодки оказались заблокированы на острове
UA | RU
UA | RU
16 июля 2026, 11:57

На трассе во Львовской области произошло смертельное ДТП

16 июля 2026, 11:57
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

ДТП произошло 15 июля около 11:50 на трассе "Киев-Чоп" недалеко от города Сколе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись легковушка "ВАЗ 21112" и минивэн Ford Tourneo Connect.

От полученных травм водитель "ВАЗа", 74-летний житель города Сколе, скончался на месте.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 11 июля на трассе во Львовской области легковушка столкнулась с автобусом, в котором находились 45 пассажиров. Один человек погиб, еще двое получили травмы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП происшествия авария Львовская область погибший
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Федоров рассказал о конфликте с Сырским и призвал сменить руководство ВСУ
16 июля 2026, 13:11
Подсанкционный бизнесмен Ермолаев заявил о причастности ГУР к покушению на него в Монако
16 июля 2026, 12:51
На Запорожье в результате атаки вражеского FPV-дрона ранены двое подростков
16 июля 2026, 12:45
Около двух тысяч человек протестуют в центре Киева из-за отставки Федорова
16 июля 2026, 12:34
ВР проголосовала за назначение Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины
16 июля 2026, 12:23
Вражеский удар по Краматорску: спасатели вызволили из-под завалов четырех человек
16 июля 2026, 12:18
Кандидат в премьеры Корецкий высоко оценил работу Клименко и МВД
16 июля 2026, 12:14
Голосование за нового министра обороны могут перенести, – "Слуга народа"
16 июля 2026, 12:03
Кандидат в премьеры Корецкий назвал задачу будущего правительства
16 июля 2026, 11:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Михаил Ткач
Юрий Касьянов
Все блоги »