Нардеп Никита Потураев заявил о сложении мандата

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В четверг, 16 июля, народный депутат Никита Потураев заявил, что безотлагательно составляет депутатский мандат

Об этом сообщил нардеп из фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, как понятно, решение Потураева связано с несогласием с кадровой политикой коалиции.

Других деталей о причинах составления мандата пока не сообщается.

Напомним, что 14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически в отставку ушло все правительство.

15 июля министр обороны Михаил Федоров подтвердил увольнение с должности и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.

Уже 16 июля по всей Украине люди вышли в поддержку нынешнего министра обороны. Мирные акции начались во Львове, Киеве, Днепре, Ивано-Франковске, Одессе, Полтаве.

12 июля президент Владимир Зеленский заявил об изменении политической стратегии государства, предусматривающей обновление Кабинета Министров, кадровые изменения в руководстве правоохранительных органов и назначении ответственных за ключевые внешнеполитические направления.