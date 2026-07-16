Зеленский против Федорова: способен ли президент действовать рационально

Думаю, что президент Зеленский обвинит Федорова в том, что он организовал протест в защиту себя в соцсетях и на площади. Зеленский ведь не верит в свободных граждан с собственными позициями

Думаю, что президент Зеленский обвинит Федорова в том, что он организовал протест в защиту себя в соцсетях и на площади. Зеленский ведь не верит в свободных граждан с собственными позициями

Митинг в поддержку Михаила Федорова в Киеве. Фото: ЛІГА.net

Поэтому Федорова в должности не сохранить (я писал: чем больше вы его защищаете, тем больше вероятность увольнения), да и другой должности он не получит. Теперь вопрос в том, чтобы министром обороны стал человек, работа которого будет способствовать победе, а не поражению. Вижу нашу задачу как граждан сейчас именно так. И здесь не все потеряно – наши интересы и интересы президента Зеленского совпадают. Ему также нужна победа, чтобы провести выборы и переизбраться. Вопрос в том, способен ли он действовать на пользу себе и стране или только под влиянием эмоций.

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