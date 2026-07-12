Президент объявил о смене руководителей в Кабмине и правоохранительных органах

Фото: Владимир Зеленский/ телеграмм

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об изменении политической стратегии государства, предусматривающей обновление Кабинета Министров, кадровые изменения в руководстве правоохранительных органов и назначении ответственных за ключевые внешнеполитические направления

Об этом он сообщил в телеграммах, передает RegioNews .

По словам президента, за каждое приоритетное направление внешней политики будет отвечать отдельный человек с необходимым опытом, который будет реализовывать договоренности, достигнутые на уровне глав государств.

Среди ключевых направлений Зеленский назвал сотрудничество с Соединенными Штатами, в частности, относительно лицензий на производство систем Patriot и других проектов безопасности, развитие европейского антибаллистического проекта, интеграцию в Европейский Союз, углубление отношений с соседними странами, прежде всего Польшей и Венгрией, а также сотрудничество с государствами Ближнего Востока, а также сотрудничество с государствами Ближнего Востока.

Президент также наметил приоритеты внутренней политики. По его словам, требует усиления работы в прифронтовых и приграничных регионах, необходимо увеличить поставки оружия и беспилотников для сил обороны, подготовить страну к зимнему периоду, ускорить реформирование государственных компаний и реализацию проектов по послевоенному восстановлению.

В этой связи в Украине начнутся кадровые изменения. Зеленский сообщил, что обсудил их с премьер-министром Юлией Свириденко.

"Обсудили детали с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Пришли к выводу, что для перемен необходимо обновление Кабинета министров. Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины и предложил ей возглавить новое важное направление в отношениях с ключевым партнером", — написал Зеленский.

По словам главы государства, вместе с Верховной Радой планируется произвести соответствующие кадровые изменения в правительстве. Кроме того, изменения произойдут в составе руководства правоохранительных органов.

Также президент сообщил, что провел встречу с главой НАК "Нафтогаз Украины" Сергеем Корецким. Зеленский поблагодарил его за работу во главе "Укрнафты" и "Нафтогаза", отметив, что, несмотря на сложность отрасли и значительное пересечение интересов, компаниям удалось обеспечить выполнение определенных государством показателей.

По словам главы государства, в ходе встречи обсудили новые вызовы для энергетического сектора, связанные с российскими ударами по энергетической инфраструктуре в приграничных и прифронтовых регионах, а также атаками на автозаправочные станции и другие объекты.

"Обсудили сегодня, какие шаги нужны нашему государству для большей устойчивости Украины и обеспечения определенных результатов в рамках обновленной политической стратегии нашего государства", - отметил Зеленский.

В то же время, народный депутат Ярослав Железняк заявил , что якобы на должность премьера сейчас рассматривают кандидатуры:

председателя правления "Нафтогаза" Сергея Корецкого;

экс-премьера, министра энергетики Дениса Шмыгаля;

министра обороны Михаила Федорова;

городского головы Харькова Игоря Терехова.

Железняк также предположил, что Свириденко может стать послом Украины в США.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что часть украинских общин отстает в подготовке к осенне-зимнему периоду, в связи с этим возможны кадровые выводы .