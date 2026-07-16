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На Днестре спасли двух мужчин, которые из-за потери лодки оказались заблокированы на острове
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16 июля 2026, 08:57

На Днестре спасли двух мужчин, которые из-за потери лодки оказались заблокированы на острове

16 июля 2026, 08:57
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Фото: ГСЧС
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Инцидент произошел днем 15 июля, около 13:00, между селами Долгое и Буковна Ивано-Франковского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Во время сплава по Днестру двое мужчин оказались на островке посреди реки. Лодку, на которой они сплавлялись, отнесло течением. Самостоятельно добраться до берега мужчины не могли, поэтому обратились за помощью.

На лодке чрезвычайники добрались до мужчин и доставили их на берег.

Спасенные – жители Ивано-Франковска 40 и 34 лет. Их состояние удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались.

Лодку, которую отнесло течением, спасатели разыскали примерно в 800 метрах от места происшествия.

В общей сложности к спасательным работам были привлечены 10 чрезвычайников, 4 единицы техники и одна лодка.

Напомним, на Черниговщине спасатели отыскали тело 17-летнего юноши, пропавшего на реке вместе со своим 10-летним братом. К сожалению, младший мальчик тоже не выжил.

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