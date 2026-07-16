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16 июля 2026, 07:45

Зеленский официально предложил Раде назначить Сергея Корецкого премьером

16 июля 2026, 07:45
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Фото: forbes.ua
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Владимир Зеленский вечером 15 июля внес в Верховную Раду представление о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины

Об этом сообщил глава парламента Руслан Стефанчук, передает RegioNews.

По его словам, Верховная Рада рассмотрит представление в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой.

Представлять представление президента в парламенте будет его представитель в Верховной Раде Галина Михайлюк.

Кто такой Сергей Корецкий

Украинский предприниматель и топ-менеджер в топливно-энергетической сфере. Родился 14 марта 1978 в Луцке.

Работал в группе "Континиум", в частности, возглавлял сеть АЗК WOG.

В 2022 году стал руководителем "Укрнафты" и "Укртатнафты".

В 2025 году возглавил НАК "Нефтегаз Украины".

У Корецкого нет значительного политического опыта, его карьера связана преимущественно с управлением крупными бизнесовыми и государственными компаниями.

Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский объявил о перезапуске внешнеполитической стратегии Украины и подготовке кадровых изменений в Кабинете Министров.

14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически в отставку ушло все правительство.

Появилась информация, что Владимир Зеленский предложил возглавить Кабмин главе НАК "Нафтогаз Украины" Сергею Корецкому.

Во фракции "Слуга народа" обсудили будущий состав правительства, которое может возглавить Сергей Корецкий. Часть действующих министров планируется переназначить, в то время как ряд ведомств ожидают кадровые изменения и реорганизация.

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