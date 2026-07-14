Железняк: состав нового правительства еще не определен, консультации продолжаются

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Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что консультации по кандидатурам в новый состав Кабинета Министров еще продолжаются, а окончательные решения пока не приняты

Об этом сообщает RegioNews.

По словам Железняка, будущий премьер-министр проводит встречи с кандидатами на министерские должности.

Также поздно вечером и на следующий день консультации по составу правительства должен провести президент Украины.

Железняк отметил, что из-за этого перечень кандидатов и распределение должностей еще могут измениться.

Отдельно он подчеркнул, что ситуация с назначением нового министра обороны остается неопределенной. Депутат добавил, что сообщения о якобы уже принятом решении не соответствуют реальному состоянию переговоров.

Напомним, на выходных президент Владимир Зеленский заявил об изменении политической стратегии государства, предусматривающей обновление Кабинета Министров, кадровые изменения в руководстве правоохранительных органов и назначении ответственных за ключевые внешнеполитические направления.

В воскресенье, 12 июля, глава государства встретился с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергеем Корецким, а также встретился первым вице-премьером – министром энергетики Денисом Шмыгалем, министром обороны Михаилом Федоровым и мэром Харькова Игорем Тереховым.

Корецкого рассматривают как основного кандидата на должность премьер-министра.