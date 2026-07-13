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13 июля 2026, 12:16

Во вторник – отставка, в среду или четверг – новый Кабмин: прогноз Железняка

13 июля 2026, 12:16
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Верховная Рада во вторник, 14 июля, вероятно, рассмотрит вопрос об увольнении членов правительства

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По словам парламентария, кадровые назначения могут отложить из-за заграничной командировки президента Владимира Зеленского.

"Сейчас президент за границей. И, как сообщают наши источники, вернется только во вторник. Так что все кадровые назначения будут уже в среду/четверг. Вторник – только увольнение", – написал Железняк.

Официального подтверждения по графику кадровых решений Верховной Рады пока нет.

Напомним, на выходных президент Владимир Зеленский заявил об изменении политической стратегии государства, предусматривающей обновление Кабинета Министров, кадровые изменения в руководстве правоохранительных органов и назначении ответственных за ключевые внешнеполитические направления.

В воскресенье, 12 июля, глава государства встретился с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергеем Корецким, а также встретился первым вице-премьером – министром энергетики Денисом Шмыгалем, министром обороны Михаилом Федоровым и мэром Харькова Игорем Тереховым.

Корецкого рассматривают как основного кандидата на должность премьер-министра.

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