В результате вражеских обстрелов Сумщины погибли три человека, более 30 пострадали
За прошедшие сутки войска РФ обстреляли 26 населенных пунктов области, всего насчитано более 70 ударов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В Сумской громаде в результате удара КАБом погибли три человека – мужчины в возрасте 54 и 77 лет и 75-летняя женщина. Пострадал 21 человек, в том числе двое несовершеннолетних (16-летний парень и 17-летняя девушка), мужчины от 39 до 70 лет и женщины от 32 до 75 лет. Также в результате попадания вражеского дрона ранены 64-летний мужчина и 60-летняя женщина.
В Глуховской громаде из-за удара вражеского дрона ранения получили мужчины в возрасте 61, 79 лет и 71-летняя женщина.
В Белопольской громаде в результате попадания вражеского дрона травмированы мужчины в возрасте 19 и 63 года, а из-за попадания БпЛА в дом ранены мужчины в возрасте 54, 57 и 59 лет.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 974 удара по 56 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам погибли семь человек, еще 20 получили ранения.