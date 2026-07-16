Фото: полиция

За прошедшие сутки войска РФ обстреляли 26 населенных пунктов области, всего насчитано более 70 ударов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде в результате удара КАБом погибли три человека – мужчины в возрасте 54 и 77 лет и 75-летняя женщина. Пострадал 21 человек, в том числе двое несовершеннолетних (16-летний парень и 17-летняя девушка), мужчины от 39 до 70 лет и женщины от 32 до 75 лет. Также в результате попадания вражеского дрона ранены 64-летний мужчина и 60-летняя женщина.

В Глуховской громаде из-за удара вражеского дрона ранения получили мужчины в возрасте 61, 79 лет и 71-летняя женщина.

В Белопольской громаде в результате попадания вражеского дрона травмированы мужчины в возрасте 19 и 63 года, а из-за попадания БпЛА в дом ранены мужчины в возрасте 54, 57 и 59 лет.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 974 удара по 56 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам погибли семь человек, еще 20 получили ранения.