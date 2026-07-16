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16 липня 2026, 07:45

Зеленський офіційно запропонував Раді призначити Сергія Корецького прем'єром

16 липня 2026, 07:45
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Фото: forbes.ua
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Володимир Зеленський увечері 15 липня вніс до Верховної Ради подання про призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України

Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук, передає RegioNews.

За його словами, Верховна Рада розгляне подання найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

Представляти подання президента у парламенті буде його представниця у Верховній Раді Галина Михайлюк.

Хто такий Сергій Корецький

Український підприємець і топменеджер у паливно-енергетичній сфері. Народився 14 березня 1978 року в Луцьку.

Працював у групі "Континіум", зокрема очолював мережу АЗК WOG.

У 2022 році став керівником "Укрнафти" та "Укртатнафти".

У 2025 році очолив НАК "Нафтогаз України".

Корецький не має значного політичного досвіду, його кар’єра пов’язана переважно з управлінням великими бізнесовими та державними компаніями.

Нагадаємо, 12 липня президент Володимир Зеленський оголосив про перезапуск зовнішньополітичної стратегії України та підготовку кадрових змін у Кабінеті Міністрів.

14 липня Верховна Рада підтримала відставку премʼєр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов увесь уряд.

З’явилася інформація, що Володимир Зеленський запропонував очолити Кабмін голові НАК "Нафтогаз України" Сергію Корецькому.

У фракції "Слуга народу" обговорили майбутній склад уряду, який може очолити Сергій Корецький. Частину чинних міністрів планують перепризначити, тоді як низку відомств очікують кадрові зміни та реорганізація.

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