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14 июля 2026, 10:40

Свириденко пока не согласилась возглавить посольство Украины в США

14 июля 2026, 10:40
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Фото: соцсети
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Премьер-министр Украины Юлия Свириденко пока не приняла предложение возглавить дипломатическое представительство Украины в США после возможной отставки с поста главы правительства

Об этом Суспильному сообщили три источника из окружения Свириденко, передает RegioNews .

По их словам, на утро 14 июля она не рассматривает для себя должность посла Украины в Вашингтоне. Отказала ли она президенту – пока неизвестно.

Ранее собеседник в Офисе Президента сообщал, что возможную отставку Свириденко связывали именно с необходимостью замены посла Украины в США.

Журналисты также обратились за комментарием к нынешнему послу Украины в США Ольге Стефанишиной по поводу информации о ее возможной отставке, однако ответа пока не получили.

Напомним, накануне в Верховную Раду поступило заявление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко.

На выходных президент Владимир Зеленский заявил об изменении политической стратегии государства, предусматривающей обновление Кабинета Министров, кадровые изменения в руководстве правоохранительных органов и назначении ответственных за ключевые внешнеполитические направления.

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