10:28  13 июля
Во время атаки РФ на Одесщину российский дрон упал и взорвался в Молдове
10:20  13 июля
На Кировоградщине из ставка извлекли тело мужчины
08:34  13 июля
На оккупированной Херсонщине РФ готовит эвакуацию своих чиновников и силовиков – ЦНС
UA | RU
UA | RU
13 июля 2026, 09:51

Кто возглавит Кабмин после Свириденко: среди кандидатов – глава "Нафтогаза"

13 июля 2026, 09:51
Читайте також українською мовою
Фото: соцсети
Читайте також
українською мовою

Главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого рассматривают как основного кандидата на должность премьер-министра

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили источники, осведомленные о ситуации, передает RegioNews.

По словам собеседника агентства, президент Владимир Зеленский провел встречи с несколькими потенциальными кандидатами на должность главы правительства. Корецкий, по его словам, один из них, и президент предложил ему возможность возглавить Кабинет Министров.

Собеседник отметил, что Зеленский обратил внимание на работу Корецкого во время преодоления энергетического кризиса минувшей зимой и его роли в обеспечении стабильной работы "Нафтогаза".

"Сергию удалось выстроить результативную стратегию, сформировать конструктивные отношения с западными партнерами, привлечь необходимые средства и обеспечить закупку газа для прохождения зимы", – сообщил источник.

Ранее народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк также заявил, что Корецкий может возглавить новое правительство. По его прогнозу, часть действующих чиновников может сохранить свои должности.

В частности, по данным депутата, в должностях могут остаться:

Железняк также сообщил о возможных изменениях в отдельных министерствах. По его словам, могут сменить руководителя Министерства образования и науки, обновить состав вице-премьеров, а также разделить отдельные министерства.

В то же время депутат подчеркнул, что обнародованная им информация является предварительной.

Напомним, на выходных президент Владимир Зеленский заявил об изменении политической стратегии государства, предусматривающей обновление Кабинета Министров, кадровые изменения в руководстве правоохранительных органов и назначении ответственных за ключевые внешнеполитические направления.

В воскресенье, 12 июля, глава государства встретился с Корецким, а также встретился первым вице-премьером – министром энергетики Денисом Шмыгалем, министром обороны Михаилом Федоровым и мэром Харькова Игорем Тереховым.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Кабмин Украина премьер должность Свириденко Юлия Анатольевна кандидаты
Ольга Стефанишина покидает пост посла Украины в США: что известно
13 июля 2026, 08:19
Все новости »
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
Оккупанты ударили дронами по Херсону: среди пострадавших – трое коммунальщиков
13 июля 2026, 10:54
Смена правительства во время войны: риски для бюджета, евроинтеграции и подготовки к зиме
13 июля 2026, 10:43
Во время атаки РФ на Одесщину российский дрон упал и взорвался в Молдове
13 июля 2026, 10:28
На Кировоградщине из ставка извлекли тело мужчины
13 июля 2026, 10:20
Россия атаковала Харьковщину: восемь пострадавших, среди них трое детей
13 июля 2026, 09:57
Армия РФ атаковала Украину тремя ракетами Х-59/69 и более 130 дронами
13 июля 2026, 09:55
Последствия удара по Одессе: количество раненых увеличилось, уничтожены и повреждены 17 автобусов
13 июля 2026, 09:42
Ночная атака на Запорожье: пятеро госпитализированных, подросток и женщина – в тяжелом состоянии
13 июля 2026, 09:27
Россияне обстреляли село в Херсонской области: погибла 68-летняя женщина
13 июля 2026, 09:18
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виктор Ягун
Все блоги »