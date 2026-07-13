Кто возглавит Кабмин после Свириденко: среди кандидатов – глава "Нафтогаза"

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Главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого рассматривают как основного кандидата на должность премьер-министра

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили источники, осведомленные о ситуации, передает RegioNews.

По словам собеседника агентства, президент Владимир Зеленский провел встречи с несколькими потенциальными кандидатами на должность главы правительства. Корецкий, по его словам, один из них, и президент предложил ему возможность возглавить Кабинет Министров.

Собеседник отметил, что Зеленский обратил внимание на работу Корецкого во время преодоления энергетического кризиса минувшей зимой и его роли в обеспечении стабильной работы "Нафтогаза".

"Сергию удалось выстроить результативную стратегию, сформировать конструктивные отношения с западными партнерами, привлечь необходимые средства и обеспечить закупку газа для прохождения зимы", – сообщил источник.

Ранее народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк также заявил, что Корецкий может возглавить новое правительство. По его прогнозу, часть действующих чиновников может сохранить свои должности.

В частности, по данным депутата, в должностях могут остаться:

Железняк также сообщил о возможных изменениях в отдельных министерствах. По его словам, могут сменить руководителя Министерства образования и науки, обновить состав вице-премьеров, а также разделить отдельные министерства.

В то же время депутат подчеркнул, что обнародованная им информация является предварительной.

Напомним, на выходных президент Владимир Зеленский заявил об изменении политической стратегии государства, предусматривающей обновление Кабинета Министров, кадровые изменения в руководстве правоохранительных органов и назначении ответственных за ключевые внешнеполитические направления.

В воскресенье, 12 июля, глава государства встретился с Корецким, а также встретился первым вице-премьером – министром энергетики Денисом Шмыгалем, министром обороны Михаилом Федоровым и мэром Харькова Игорем Тереховым.