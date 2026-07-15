Певица Елена Тополя призналась, что изменилось после ее слитного секс-видео

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Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам певицы, против нее развернули целенаправленную кампанию. Недоброжелатели хотели уничтожить ее репутацию, а также нанести удар по финансовому положению.

"Есть очень много моментов, которые повлияли на мою репутацию, на восприятие меня, как женщины, как мамы, как певицы, как нормального и вообще адекватного человека, ничего плохого никому не сделавшего, никаких законов не преступивших, никакого разгульного образа жизни не ведя, когда была в браке. Но все это так перевернули, как выгодно тем, кто пытается уничтожить меня не только репутационно, но и финансово", - говорит Елена Тополя.

Она рассказала, что это повлияло на ее эмоциональное состояние. В частности, во всех областях жизни артистка испытывала давление. Сейчас она говорит, что осознала, что все эти сплетни действительно не стоят ее нервов.

Напомним, журналистам и блоггерам неизвестные "слили" часовое видео интима певицы Елены Тополи с другим мужчиной. Сама артистка рассказала, что ее шантажировали. Правоохранители в тот же день задержали 23-летнего киевлянина, давившего на артистку: ему грозит заключение.