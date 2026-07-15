Певица Елена Тополя призналась, что изменилось после ее слитного секс-видео
Правоохранители продолжают расследование шантажа и слитого секс-видео певицы Елены Тополи. Артистка призналась, что этот скандал имеет свои последствия
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
По словам певицы, против нее развернули целенаправленную кампанию. Недоброжелатели хотели уничтожить ее репутацию, а также нанести удар по финансовому положению.
"Есть очень много моментов, которые повлияли на мою репутацию, на восприятие меня, как женщины, как мамы, как певицы, как нормального и вообще адекватного человека, ничего плохого никому не сделавшего, никаких законов не преступивших, никакого разгульного образа жизни не ведя, когда была в браке. Но все это так перевернули, как выгодно тем, кто пытается уничтожить меня не только репутационно, но и финансово", - говорит Елена Тополя.
Она рассказала, что это повлияло на ее эмоциональное состояние. В частности, во всех областях жизни артистка испытывала давление. Сейчас она говорит, что осознала, что все эти сплетни действительно не стоят ее нервов.
Напомним, журналистам и блоггерам неизвестные "слили" часовое видео интима певицы Елены Тополи с другим мужчиной. Сама артистка рассказала, что ее шантажировали. Правоохранители в тот же день задержали 23-летнего киевлянина, давившего на артистку: ему грозит заключение.