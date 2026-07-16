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16 июля 2026, 00:35

Фронтмен O.Torvald Женя Галич признался, почему его списали с военной службы

16 июля 2026, 00:35
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Фото из открытых источников
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Фронтмен группы O.Torvald Женя Галич после начала полномасштабного вторжения присоединился к армии. Пока он уже не служит, артист объяснил, почему так произошло

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

"Я сейчас уже нахожусь в статусе ветерана, много работаю вместе со своими собратьями в общественной организации "Ветераны-добровольцы" и в ветеранском пространстве, мы занимаемся делами ветеранов, военнослужащих и их семей, нуждающихся в помощи в гражданской жизни. Держимся группой здесь сейчас", - рассказал музыкант.

Женя Галич признался, что его списали из войска из-за состояния здоровья. По его словам, после последней боевой задачи артист попал в больницу. После дополнительных обследований его списали со службы.

"К сожалению, я уволился по состоянию здоровья. Так уже получилось, что после наших последних выездов я не смог активно участвовать в боевых действиях и провел достаточное количество времени в госпитале, это было почти четыре месяца. После девяти месяцев обследований меня было списано", - говорит артист.

Напомним, ранее актер Андрей Фединчик рассказывал, что больше не является действующим военным. Оказалось, артист прошел сложную операцию, реабилитацию и повторное медицинское обследование. После этого он оказался непригоден к службе.

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