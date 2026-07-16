Враг ударил по Одессе: повреждено учебное заведение
Утром 16 июля российские военные ударили по Одессе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.
"С самого утра враг атаковал Одессу. Поврежденное учебное заведение. Детали выясняем", – говорится в сообщении.
Лысак добавил, что сегодня в городе объявлен День траура по трем погибшим в результате вчерашней утренней атаки.
Напомним, 15 июля российские войска атаковали ракетами гражданскую инфраструктуру Одессы. Три человека погибли, количество пострадавших увеличилось до 8.
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