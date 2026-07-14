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Остап Ярыш Украинский журналист, с 2019 года работающий в США info@regionews.ua
14 июля 2026, 10:57

Смерть сенатора Грэма: что она означает для поддержки Украины в Конгрессе

14 июля 2026, 10:57
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Коротко – что неожиданная смерть сенатора Линдси Грэма означает для поддержки Украины в США
Коротко – что неожиданная смерть сенатора Линдси Грэма означает для поддержки Украины в США
Фото: Офис президента Украины
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Сенатор Грэм был одним из самых крупных и действенных союзников Украины в Конгрессе. В течение своей тридцатилетней карьеры – сначала в Палате представителей, а затем в Сенате, он последовательно продвигал инициативы по поддержке Украины и ценностно стоял с украинцами в их борьбе против России. Вдобавок он был одним из немногих республиканцев в Сенате, кто в неформальных обстоятельствах – например, за игрой в гольф, говорил об этой поддержке с Трампом, и кого Трамп слушал. За несколько часов до смерти Грэм позвонил по телефону Трампу, чтобы поделиться впечатлениями после поездки в Украину.

Последним делом, которое Линдси Грэм не успел завершить, были новые санкции против России. В ходе визита в Киев в пятницу сенатор объявил, что республиканцы и демократы наконец-то нашли понимание с Трампом и вскоре планируют принять соответствующий законопроект. Сегодня несколько сенаторов и конгрессменов уже заявили, что лучшим чествованием памяти сенатора будет безотлагательное принятие этого законопроекта. Думаю, так в конце концов и произойдет.

Внезапная смерть Линдси Грэма через несколько дней после его поездки в Украину вызвала бурные обсуждения в США. Некоторые заметные среди республиканцев фигуры призвали правительство расследовать обстоятельства смерти сенатора – и не причастна ли к этому Россия. Среди этих голосов – влиятельная MAGA-блогерша Лора Лумер, президент Weatherman Foundation (и дочь Кита Келлога) Меган Моббс, обозреватель Fox News Марк Тиссен и другие. В то же время, пророссийские голоса в США пытаются раздуть то, что смерти Линдси Грэма якобы причастна Украина. Но пока эти попытки не имеют особого успеха.

Теперь в Сенате появилось вакантное кресло, и по закону губернатор Южной Каролины, которую представлял Грэм, назначит временного сенатора до января 2027 года. Параллельно республиканцы должны выбрать кандидата, который будет соревноваться вместо Грема на выборах в ноябре. Сейчас в медиапространстве раздаются разные имена – как проукраинских кандидатов, так и скептиков поддержки Киева. Некоторые даже вспоминают Никки Гейли, баллотировавшуюся в президенты США в 2024 году. Южная Каролина – ее родной штат. Сама Никки Гейли о своих планах пока не заявляла.

В этой ситуации пока больше вопросов, чем ответов. Надеюсь, в течение следующих нескольких дней будет больше ясности. Сегодня же – искренние соболезнования семье сенатора и громаде Южной Каролины.

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санкции Украина РФ США война Линдси Грэм
 
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