Российские удары по Запорожской области: семь погибших, 20 раненых
За сутки российские войска нанесли 974 удара по 56 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеских атак по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам погибли семь человек, еще 20 получили ранения.
Под вражескими ударами оказались Запорожье и десятки населенных пунктов области, среди которых Кушугум, Камышеваха, Орехов, Степногорск, Приморское, Гуляйпольское и другие.
Зафиксировано 30 авиационных ударов, 684 атаки беспилотниками разных модификаций, преимущественно FPV-дронами, а также 260 артиллерийских обстрелов.
Поступило 147 сообщений о повреждениях объектов инфраструктуры, жилых домов, автомобилей и хозяйственных построек.
Напомним, российские войска в течение дня почти 30 раз атаковали четыре района Днепропетровской области. Погибли два человека, еще три человека получили ранения.