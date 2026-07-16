Российские удары по Запорожской области: семь погибших, 20 раненых

Фото: Запорожская ОВА

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам погибли семь человек, еще 20 получили ранения.

Под вражескими ударами оказались Запорожье и десятки населенных пунктов области, среди которых Кушугум, Камышеваха, Орехов, Степногорск, Приморское, Гуляйпольское и другие.

Зафиксировано 30 авиационных ударов, 684 атаки беспилотниками разных модификаций, преимущественно FPV-дронами, а также 260 артиллерийских обстрелов.

Поступило 147 сообщений о повреждениях объектов инфраструктуры, жилых домов, автомобилей и хозяйственных построек.

Напомним, российские войска в течение дня почти 30 раз атаковали четыре района Днепропетровской области. Погибли два человека, еще три человека получили ранения.