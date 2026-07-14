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Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
14 июля 2026, 09:25

Кадровые ротации власти: вопросы к "новой политической стратегии" президента

14 июля 2026, 09:25
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А с другой стороны – Владимира Зеленского многие критиковали, что он занимается внешней политикой, а до внутренней не доходят руки
А с другой стороны – Владимира Зеленского многие критиковали, что он занимается внешней политикой, а до внутренней не доходят руки
Фото: president.gov.ua
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Ну вот дошли. Только так и непонятно, что означает фраза переход к "новой политической стратегии"? А какой тогда была старая? В чем она проявлялась? И в чем будет разница с новой, потому что игроки, главным образом, остаются плюс-минус с тем же функционалом, что и при предыдущей стратегии (если она таки была)?

Вопрос даже не в том, что, очевидно, у президента есть мотивации проводить какие-то изменения в команде. Но всякий раз, когда президент кому-то благодарит за работу – и тут же отправляет в отставку руками парламента (или без него), никаких объяснений нет. Если человек так хорошо все делал, то зачем тогда его менять? Это же логичный, вопрос, не правда ли? Если же человек действительно в чем-то налажал, то зачем так много благодарить? Объясните, за что. Вот когда-то Кучма отправлял Марчука "за создание собственного политического имиджа". Умели люди красиво объяснять, да…

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