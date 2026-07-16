МВД Польши: украинцам призывного возраста не будут запрещать въезд

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Европейский Союз согласовал продление режима временной защиты для украинцев до марта 2028, однако предусмотрел отдельные правила для лиц призывного возраста

Об этом в интервью "Польскому радио" заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик, передает RegioNews.

По его словам, новые правила не означают запрет на въезд в Польшу для украинцев призывного возраста. Они и дальше смогут пересекать границу, однако этот факт будут официально фиксировать польские пограничники.

"Лицо, которое подлежит мобилизации в Украине, сможет въехать в Польшу, но не будет иметь права обратиться за международной защитой", – объяснил Дущик.

В то же время, изменения не будут касаться украинцев, которые уже находятся в Европейском Союзе и ранее получили временную защиту. Новые правила будут применяться только для тех лиц, которые ранее не пользовались этим статусом.

По словам польского чиновника, ограничения будут распространяться как на мужчин, так и на женщин призывного возраста.

По официальным данным ЕС, сейчас около 4,35 млн. украинских беженцев находятся в европейских странах. Чуть больше четверти из них – в Германии, 22,3% – в Польше, и чуть менее 10% – в Чехии.

Напомним, ранее спецпосланник Европейской комиссии по делам украинцев в ЕС Ильва Йоханссон заявила, что "пяти лет достаточно для временной защиты" и что нужен новый подход, даже если война в Украине продолжится.